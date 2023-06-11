Ankara'daki kuvvetli yağışta araçlar suya gömüldü

Ankara'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı sonrası araçlar suya gömülürken, araçlardaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bir vatandaşın aracını sel sularına kapılmasın diye ağaca bağlaması ise dikkat çekti.

Ankara'da öğle saatlerinde sağanak ve ardından dolu yayığı başladı. Çankaya ilçesinde kuvvetli yağışın zaman zaman artmasıyla bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerleri su ile dolarken, göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar da suya gömüldü. Otomobilleri içerisinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşları kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan, bir vatandaşın aracını sel sularına kapılmasın diye ağaca bağlaması dikkat çekti.