Ankara'daki mesire alanı için iş makineleri seferber oldu

Ankara Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki Kösrelik Göleti'nin etrafında sürdürdüğü mesire alanı toprak tesviye çalışmalarına hız kazandırdı. 170 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan mesire alanı tamamlandığında doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak.

Keçiören Belediyesi tarafından Kösrelik Göleti etrafına inşa edilen mesire alanı için iş makineleri seferber oldu. Belediye Başkanı Turgut Altınok, göl etrafında toprak tesviye çalışmalarının hızlandırıldığını belirterek, “Kösrelik Göleti etrafına yapacağımız mesire alanı projemizi hızlandırdık. Ankara'mıza yeni bir mesire alanı daha kazandırıyoruz. Vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir doğal alan inşa ediyoruz” dedi.

Hem spor hem piknik yapılacak

Kösrelik Mesire Alanı'nın Ankaralıların yeni piknik merkezi olacağını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimize kazandıracağımız 170 bin metrekarelik mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Şehrin stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek” ifadelerini kullandı.