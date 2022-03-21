Ankara'daki minibüs kazasına şahit olan vatandaş yaşanılanları anlattı

Ankara'da 8 kişinin yaralandığı minibüs kazasına şahit olan vatandaş yaşanılanları anlattı.

Çankaya'da meydana gelen kazada, 06 J 1088 plakalı minibüsün sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 C 6171 plakalı servis aracına çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 7 yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“Servis aracı ikinci sıraya park edilmişti”

Kazaya tanık olan çevre sakinlerinden Mehmet Göğebakan, kaza yerine çok sayıda ambulans geldiğini belirterek, “Sabah erken saatlerde park halindeki bir servise arkadan dolmuş vurdu. Ardından ambulanslar geldi. Yaralılar vardı. Yaşlı bir teyzenin başını sarmışlardı. Ambulansa aldılar. Polis ekipleri geldi. Tutanak tuttu. Arada ufak tartışmalar yaşandı. Büyük bir gürültü duyduk biz de sese çıktık. Servis aracı ikinci sıraya park edilmişti. Yanlış park etmişler. 5 - 6 tane ambulans gelmişti. Yaraları hastaneye götürdüler. Polis ekipleri de işlemler yaptı” dedi.