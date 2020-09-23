Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı

Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimi olayının güvenlik kamerası kaydından elde edilen fotoğraf kareleri ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında kimlik tespiti yapılan şüphelilerden 5'i gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi. Savcı, şüphelilerden Soykan K. ve Muhammet Devran Ö.'yü "görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanma, diğer şüpheliler Yasin Ö., Mehmet Sadık Ö. ve suça sürüklenen çocuk Berat O.'nun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Öte yandan, hastanenin güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda, silahlı kavga nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Ö. ile yaralı Fırat Ö.'nün hastaneye getiriliş anları görülüyor. Olaydan haberdar olarak hastaneye gelen yakınlarının yoğun bakım ünitesinin önünde bekleyişleri görüldü. Ahmet Ö.'nün ölüm haberinin alınmasının ardından aile yakınlarından bazılarının yoğun bakım ünitesinin cam ve kapısına vurma anları fotoğraf karelerine yansıdı. Olaya müdahale eden polis ekiplerinin, sağlık çalışanlarını olay yerinden tahliye ettiği de görüldü.