Ankara'daki son 2 haftalık asayiş olaylarında 304 kişi tutuklandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 18 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Bu ilçelerde 436 bin 133 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunun yapıldığı ve yakalanan 2 bin 447 şahıstan 304'ünün tutuklandığı belirtilirken, 360 bin 593 otomobilin kontrol edildiği ve 22'sinin çalıntı olduğu tespit edildi. Uygulamalarda, 24 motosiklet, 24 modifiyeli araca ve 5 bin 676 şahsa Trafik Kanununa aykırılıktan dolayı Kabahatler Kanununa muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi. Uygulamalarda bulunan 5 bin 605 adet kaçak bandrolsüz sigara, 71 adet kurusıkı tabanca, 54 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatlı tabanca, 404 adet değişik çapta fişek, 20 adet belgesiz av tüfeği, 1 adet belgeli av tüfeği ile 31 adet kesici ve delici alete ise polis ekipleri tarafından el konuldu.