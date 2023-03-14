Ankara'daki tıp fakülteleri ortaklaşa 14 Mart Tıp Bayramı için program düzenledi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde, Ankara'daki tıp fakülteleriyle beraber ortaklaşa 14 Mart Tıp Bayramı için program düzenlendi.

Cumhuriyetin 100'üncü ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunun 60'ıncı yılı münasebetiyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde Ankara'daki tıp fakülteleriyle beraber 14 Mart Tıp Bayramı için program düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinden konuşmacılar açılış konuşması yaparken, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek “Afet Sonrası Tıp Eğitimi” adlı konferans düzenledi. Programa Vali yardımcısı Ayhan Özkan ve Başkent Üniversitesinin kurucusu ve rektörü Mehmet Haberal da katıldı.

Programın açılışında konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Deniz 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihine değinerek bilgiler verdi.

“14 Mart'ın Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul ediliyor”

14 Mart'ın hikayesinin fedakarlık örneği olduğuna dikkati çeken Deniz, “Öncelikle 3. Selim zamanında düşünülmüş ancak o zamanki teşri yani anatomide kadavra gösterme yasağı nedeniyle 2. Mahmut döneminde İstanbul'da Tulumbacı Kumbaşı Konağı'nda Tıphane-i amire ve Cerrahhane-i amire adıyla kurulmuş olan okul, 14 Mart'ın Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul ediliyor” diye konuştu.

“Tıp Bayramı'na yönelik ilk kutlama hareketi aslında bir tepki hareketidir”

Tıp bayramına yönelik ilk hareketin bir tepki hareketi olduğunu iddia eden Deniz, “Tıp Bayramı'na yönelik ilk kutlama hareketi aslında bir tepki hareketidir. 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. Tıbbi üçüncü sınıf öğrencisi Hikmet Bora'nın önderliğinde bu hareket başlamış ve o dönemin tüm hocaları da bu harekete destek vermiştir. Böylece tıp bayramı tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır” şeklinde konuştu.