Ankara'daki üniversiteler sosyal medyada birbirini etiketleyerek Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutladı

Ankara'da bulunan üniversiteler, Gazi Üniversitesi öncülüğünde sosyal medyada birbirini etiketleyerek, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü kutladı.

Ankara'nın üniversitelerinden; Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Akademisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya üzerinden birbirini etiketleyerek, Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı bir dizi paylaşım yaptı.

Bu uygulamaya öncülük eden Gazi Üniversitesi, “Bundan 102 yıl önce 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldi. Atatürk; ‘Merhaba Efeler. Niye zahmet ettiniz?' sorusuna Seymenler, ‘Uğrunda ölmeye, millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik Paşam' cevabını verdiler” ifadelerinin yer aldığı paylaşımla Hacettepe Üniversitesi'ni etiketledi. Hacettepe Üniversitesi ise, “Gösterdiğiniz bu vatani cesaret sayesinde ecnebi müdahalesiyle İstanbul'da kapatılmış olan Meclis-i Mebusan'ın daha geniş bir salahiyet ve şanı milliyet layık bir istiklal ile Ankara'da açmak mümkün oldu” paylaşımı ile paylaşım sırasını Ankara Üniversitesi'ne verdi.

Ankara Üniversitesi, “Büyük Millet Meclisi sizin yiğitlik çevrenizde korkusuzca bağımsızlık mücadelesine devam edebilmiştir. Bu nedenle Ankaralı hemşerilerimin, bu vatanı kurtarma mücadelesinde ayrı bir şeref hissesi vardır” şeklinde paylaşım yaparak, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni etiketledi. Bu üniversite ise, “Ankara hükümet merkezidir ve sonsuza dek hükümet merkezi kalacaktır” paylaşımı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ni işaret etti. Bu akademi ise Atatürk'ün “İstiklal Mücadelesi tarihinde Ankara namı en aziz bir mevkii muhafaza edecektir” ifadesini paylaşarak, Polis Akademisi'ni etiketledi. Polis Akademisi ise, “Sevgili milletimizin bütün bir düşmanlık dünyasına karşı, sonu zaferle başardığı Bağımsızlık Mücadelesi tarihinde Ankara ismi, en saygın bir yeri koruyacaktır” ifadeleri ile sözü son kez Gazi Üniversitesi'ne verdi. Gazi Üniversitesi, Atatürk'ün “Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır” ifadesini paylaşarak, paylaşım zincirine son verdi.