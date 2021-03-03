Ankara'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 4 kişi yakalanırken, 31 kilogram eroin ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “02.03.2021 günü uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Altındağ ilçesinde bir adreste düzenlenen operasyonda 31 kilogram 200 gram eroin, 315 gram ecstacy ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adli işlem başlatılmıştır” denildi.