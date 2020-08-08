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Ankaradan Azerbaycan'a destek

Azerbaycan Türklerine destek olma amacıyla Ankara Ulus Meydanında ’Seninleyiz Azerbaycan, Seninleyiz Karadağ’ konulu basın açıklaması düzenlendi.

Azerbaycan Türklerine destek olma amacıyla Ankara Ulus Meydanında 'Seninleyiz Azerbaycan, Seninleyiz Karadağ' konulu basın açıklaması düzenlendi.


Ankara Ulus Meydanında Ermenistan işgallerine tepki için 'Seninleyiz Azerbaycan,Seninleyiz Karadağ' adında basın açıklaması yapıldı.Bir çok vatandaşın da katıldığı etkinlikte sloganlarla işgali protesto Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin de Ermenistan işgalini sona erdirmesini isteyen kararlarının uygulanmasını ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi Kurallar Komitesi de Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından haksız bir şekilde işgal edildiği ifade edildi.

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