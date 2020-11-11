Ankara'dan gönderilen fidanlar Hatay'a can olacak

Hatay'ın Belen ilçesinde Ekim ayında çıkan ve tüm Türkiye'yi üzen orman yangınından dolayı yok olan ağaçlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek 32 bin fidan gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetler başta olmak üzere arama-kurtarma faaliyetleri ve orman yangınlarında da diğer illerle dayanışma çalışmalarına imza atıyor. Hatay'ın Belen ilçesinde Ekim ayında çıkan ve tüm Türkiye'yi üzen orman yangınından dolayı yok olan ağaçlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2 yaşındaki 32 bin çam fidanı araçlara yüklenerek Hatay'a gönderildi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, iller arasında dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Türkiye'miz için ayrı bir anlamı olan Hatay ilimizde çıkan talihsiz yangın herkesi çok üzmüştü. Ankaralılar da bundan büyük üzüntü duydular. Başkanımız Mansur Yavaş'ın yönlendirmesi ile 32 bin personelimiz adına 32 bin fidanı Hatay'a gönderdik. Maddi değeri çok büyük olmayabilir ama önemli olan burada acıları paylaşmak. Hataylı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Bu vesile ile Hatay'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.