İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'dan kar manzaraları

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde başkent Ankara’da da kendini gösterdi.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde başkent Ankara'da da kendini gösterdi.


Ankara'da yılın ilk kar yağışında şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Birçok noktadan kar yağışı İhlas Haber Ajansı (İHA) kadrajına yansıdı. Bazı noktalarda eriyen kar su birikintilerine sebep olurken, trafiğe kapalı yolun ise bulunmadığı bildirildi. Ankaralılar yağan karda fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.