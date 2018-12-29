Ankaragücü As Başkanı Ağcabağ, başkanlığa talip oldu

MKE Ankaragücü As Başkanı Murat Ağcabağ, kulüp başkanlığına aday olduğunu aktaran bir açıklama yayımladı. Kulüpten “Genel Kurul kararı alabiliriz” şeklinde yapılan açıklamanın samimi olduğuna inanmak istediğini aktaran Ağcabağ, “Bir parçası olmaktan ve hizmet etmekten büyük onur duyduğum MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapılmış ve ‘Bilinmelidir ki dün olduğu gibi bugün de ve aday çıkması ve adayın, gerçekçi, ileriye götürecek projelere ekonomik imkana ve kadroya sahip olmaları halinde biz her zaman Ankaragücümüzün menfaatleri adına, Ankaragücüne hizmet etmenin bir sancak taşıma görevi olduğu bilinciyle gerekli fedakarlığı yaparak, Genel Kurul kararı alacağımızı beyan ediyoruz' denilmiştir. Açıklamanın altında da ‘MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu' olarak yazılmıştır” ifadelerini kullandı.

"Başkan adaylığımı kararlı bir şekilde ilan ediyorum"

Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu toplantıya neden davet edilmediğini ve davet edilmemesine rağmen alınan kararın altına neden ‘MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu' olarak genelleme yapılarak imza atıldığını anlayamadığını aktaran Ağcabağ, “Bu konuya çok takılmamakla birlikte alınan kararın samimi olduğuna inanmak istiyor ve Genel Kurul kararı alınması durumunda MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzü Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek için Başkan adaylığımı kararlı bir şekilde ilan ediyorum. Başkan ve yaklaşık 6 yıldır onunla birlikte görev yapan eski ve mevcut yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının yaptığı çalışmaları yok saymam mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

"Yönetim Kurulu üyesi arkadaşların gayretli ve samimi görünmeleri sorunların çözümü için yeterli olmuyor"

Kulüp yöneticilerinin gelinen noktada yetersiz kaldığını ifade eden Ağcabağ, şunları aktardı: "Her ne kadar belediye ve devlet kurumlarından destek alarak bu çalışmaları gerçekleştirseler de Kulübü iyi-kötü bir yere getirmişler ve gelinen noktada yetersiz kalmışlardır. TFF 1.Lig'e kadar gösterdikleri özveri ve 1. Lig'den Süper Lig'e uzanan yolda destek veren büyüklerimize dostlarımıza ve Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'a özellikle teşekkür ediyorum. Mevcut Yönetim Kurulunun özellikle ekonomik kaynak sağlamak ve Kulübü içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için yetersiz olduğunu somut olarak görebiliyoruz. Ligin devre arası geldi. Kadroda yer alan birçok futbolcu alacakları için Kulübe ihtar çekti, transfer yasağı var, mevcut kadronun birikmiş alacakları var, kadroya acil olarak takviyeler yapılmalı. Camia ve taraftarlarımız, sorunların bir an önce çözülmesi ve Kulübümüzün layık olduğu şekilde temsil edilmesi için haklı olarak sabırsızlanmaktadır.

"Aba altından seçim sopası göstermek doğru değil"

Yönetim Kurulu üyesi arkadaşların gayretli ve samimi görünmeleri sorunların çözümü için yeterli olmuyor. Samimi görüntü vermek başarısızlığı örtmek için geçerli bir gerekçe değildir. Sürekli devlet büyüklerinden yardım beklemeyi, kapı kapı dolaşmayı, verirsen iyisin vermezsen kötüsün şeklinde açıklamalarla deyim yerindeyse aba altından seçim sopası göstermeyi doğru bulmuyorum. Ankaragücü duruşu böyle olmamalı. 1. Lig'den bu yana hiçbir karşılık beklemeden samimiyetle bizlere dostluk yapan, dertlerimize ortak olan ve birçok konuda sıkıştığımız anda çözüm bulan dostlarımıza karşı yapılan vefasızlığı kabullenmem mümkün değildir. Kendisine ve Yönetim Kuruluna dost eli uzatanlara ve hiçbir karşılık beklemeden yardım edenlere karşı Başkan ve Yönetim Kurulunun takınmış olduğu tavrı, basın-yayın organları aracılığıyla yayılan tamamen hayal ürünü olan komplo teorilerini, iftiralarını tükenmişliğin verdiği ruh haliyle yapılan açıklamalar olarak yorumluyor, Başkan ve Yönetim Kurulunda metal yorgunluğunun başladığını görüyorum. Şahsımın da ismimin karıştığı hayal ürünü iftiralar benim de içinde bulunduğum Yönetim Kuruluna ve Başkana yakışmıyor.

"Yalan ve iftiralara sessiz kalmam bana yakışmaz"

Kamuoyuna yanlış bilgi aktarmak, başarısızlığı örtmek için dikkatleri başka yöne çekmek için algı oluşturmak, meydan okurcasına her başarısızlığın ardından Genel Kurul davetleri yapılması camiada artık çok fazla dikkate alınmıyor. Yapılan haksızlıklara, yalan ve iftiralara karşı sessiz kalmam benim adamlık anlayışıma yakışmaz. Bu anlayışla hiç kimseye bağlı ve bağımlı kalmadan hür irademle oluşturacağım yönetim kurulu kadrom ile taşın altına gövdemi koymaya hazırım. Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşları da sancağı ehil ellere teslim etmeye hazırsa hiç pazarlık konusu edilmeden Genel Kurul kararı alıp, aday olmayacaklarını beyan etsinler. Yapılan ‘Genel Kurul kararı alabiliriz' şeklindeki açıklamanın da samimi olduğuna bir kez daha inanmak istiyorum. Bu anlamda ‘Ankaragücüne hizmet etmenin bir anlamda sancaklaşma görevi olduğu bilinciyle gerekli fedakarlığı yaparak Genel Kurul kararı alacağımızı beyan ediyoruz' diyen Yönetim Kurulumuzu, Genel Kurul kararı almaya ve beyan ettikleri şekilde Genel Kurul'da aday olmayacaklarını kamuoyu önünde açıklama yapmaya, sancağı bu işi kendilerinden daha da ileriye götürebilecek birine emanet etmeye davet ediyorum. Ben hazırım.”

Ankaragücü'nün gücünü, hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyuracağı kaynak ve yönetim anlayışıyla göstereceğini kaydeden Ağcabağ, “Ligin ikinci yarısı başlamadan karar alınsın, zaman kaybı olmasın, ben de kolları sıvayarak işe başlayayım. MKE Ankaragücü Spor Kulübü halkın takımıdır ve coşkulu, muhteşem bir taraftar kitlesine sahiptir. Kişiler gelip geçici, Ankaragücü ebediyen kalıcıdır. Tek gerçek Ankaragücü” ifadelerini kaydetti.