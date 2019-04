Ankaragücü, Beşiktaş maçından umutlu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan MKE Ankaragücü çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ankaragücü Beştepe Tesislerinde bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Mustafa Kaplan ve İlhan Parlak İstanbul'dan puan alarak dönmek istediklerini, çalışmalarını ise bu doğrultuda yaptıklarını vurguladı.

“Beşiktaş'tan puan almak istiyoruz”

Oynayacakları son beş maçın önemli olduğunu dile getiren Mustafa Kaplan, “Deplasmana gidiyoruz ama kağıt üzerinde her ne kadar Beşiktaş'ı favori olarak gösterseler de bizde favoriyiz. Biz orada kora kor oynayacağız. Her zamanki oyun mantalitemizi sahaya sürerek oyuncularımıza gereken bilgileri aktardık. Bizde iyi bir takımız onlarda, onlarında bizimde ligde bir hedefi var. İstanbul'a puan için gidiyoruz iyi bir maç olacak. Ligde 36 puanımız var. Ben hep barajın 38-39 puan olacağını söylüyordum. Artık barajın da düştüğünü yaptığımız hesaplamalara göre 37 puanda biteceğini düşünüyordum. Böyle olunca bizim içinde bir rahatlık var. Ama biz bu rahatlığı sadece kağıt üzerinde konuşuyoruz. Oyuncularımızın hepsi işin ciddiyetinde ve bilincinde. Yaklaşık 6-7 futbolcumuz ilk kez bir Beşiktaş maçı oynayacaklar bu da bizim için bir avantaj. Beşiktaş'ın iyi oyuncuları ve iyi yönleri var. Biz onlara göre her türlü önlemi almış durumdayız. Oyuncularımıza bunları anlattık ve yaptığımız analizlerde Beşiktaş'ın önemli oyuncularını da gösterdik. Kısacası biz Ankaragücü olarak İstanbul'a gidip Beşiktaş'tan puan almak istiyoruz” diye konuştu.

“Kalan maçlarda puanlar alıp ligde kalmayı garantilemek istiyoruz”

Karakterli bir futbolcu grubu ile çalıştığını söyleyen Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Varını yoğunu veren bir oyuncu grubumuz var. Böyle olunca da istediğimiz skorları alıyoruz. Tekrar söylüyorum 36 puan bizim için iyi bir puan fakat kalan maçlarımızda puanımızın üzerine puanlar koyup bu ligde kalmayı garanti altına almak istiyoruz” ifadesini kullandı.

“Djedje Beşiktaş maçında yok”

Bir futbolcu haricinde eksiklerinin bulunmadığını belirten Mustafa Kaplan, “Geçen hafta Konyaspor maçında Djedje sakatlandı. Beşiktaş maçında oynatamayacağız. Moulin'de ise sezon başından bu yana olan topuk tendomunda ki sakatlığından dolayı birkaç sıkıntı yaşadık hafta içi ama 21 kişilik maç kadrosuna alacağız orada ondan da faydalanacağız” dedi.

“Beşiktaş'ın arka tarafta vereceği açıkları değerlendirebilirsek 3 puanla döneriz”

Beşiktaş deplasmanının zorlu geçeceğini ifade eden İlhan Parlak ise, “Son haftalarda iyi bir form yakaladığımızı düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş'ın vereceği açıkları iyi değerlendirebilirsek Beşiktaş gibi zorlu bir deplasmandan 3 puan ile ayrılabiliriz. Onun için bu hafta ki çalışmalarımızı o yönde gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş kendi sahasında rakibine baskı kurabiliyor ama arkada da geniş açıklar verebiliyor. Bu açıkları değerlendirdiğimiz takdirde 3 puanla döneceğimizi düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Bu kadar transfer yapıp başarılı olmak kolay bir şey değil”

Her hocanın kendine ait bir stili olduğunu, Mustafa Kaplan'ın takımın başına geçtikten sonra futbolculara çok karışan biri olmak yerine saha içerisinde özgürlük verdiğini söyleyen İlhan Parlak sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle şöyle bakıldığı zaman futbol mantalitesine aykırı bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu kadar çok transfer yapıp böyle bir uyum içerisinde başarı elde etmek kolay bir şey değil. Ben bunu şuna bağlıyorum. Buraya gelen futbolcular hepsi tam bir profesyonel. Fitnes salonuna baktığınızda 10-15 futbolcu çalışabiliyor. Karakteri kişiliği güzel 2 gol atınca ‘iki gol attım ben' ya da iyi savunma yapınca ‘iyi savunma yaptım ben' havalarına giren yok. İşini böyle profesyonelce yaptığı zaman sahada gücünün yettiği kadar yüzde 100'ünü veriyor. Öyle olunca da birlik ve beraberlik yakalanıyor. Bu da bizim başarımızın en önemli faktörlerinden.”

MKE Ankaragücü yarın yapacağı antrenman sonrası havayolu ile İstanbul'a uçacak ve maç saatini bekleyecek.