Ankaragücü'nden Taşdelen'e kutlama

Ankara'nın köklü spor kulübü Ankaragücü'nün Başkanı Mehmet Yiğiner ve kulüp yöneticileri, yeniden rekor bir oyla Çankaya Belediye Başkanı seçilen Alper Taşdelen'i ziyaret ederek kutladı.

109 yıllık tarihi ile başkent Ankara'nın ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Ankaragücü'nün Başkanı Mehmet Yiğiner, Taşdelen'in 5 yıllık belediye başkanlığı süresince güzel hizmetler ile Çankaya'ya değer kattığını belirtti. Çankaya Belediyesinin spora olan desteğinin önemini vurgulayan Yiğiner, yeni dönem için başarılar diledi. Yiğiner, Taşdelen'e “06 Alper Taşdelen” yazılı Ankaragücü forması hediye etti.

Ankaragücü yöneticilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise, yeni dönemde kültür, sanat, spor, bilim gibi konularda eskisinden de fazla hizmet üreteceklerini belirtti. Taşdelen, “Çankaya'nın her alanda ilerlemesi ve marka değerini yükseltmesi için projelerimizi birbiri ardına yaşama geçireceğiz. Çankaya, halkımıza dokunan çalışmalarımız ile Başkentin kalbi olmaya devam edecek” dedi.