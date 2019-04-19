İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ankaragücü'nden Taşdelen'e kutlama

Ankara’nın köklü spor kulübü Ankaragücü’nün Başkanı Mehmet Yiğiner ve kulüp yöneticileri, yeniden rekor bir oyla Çankaya Belediye Başkanı seçilen Alper Taşdelen’i ziyaret ederek kutladı.

Ankara'nın köklü spor kulübü Ankaragücü'nün Başkanı Mehmet Yiğiner ve kulüp yöneticileri, yeniden rekor bir oyla Çankaya Belediye Başkanı seçilen Alper Taşdelen'i ziyaret ederek kutladı.


109 yıllık tarihi ile başkent Ankara'nın ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Ankaragücü'nün Başkanı Mehmet Yiğiner, Taşdelen'in 5 yıllık belediye başkanlığı süresince güzel hizmetler ile Çankaya'ya değer kattığını belirtti. Çankaya Belediyesinin spora olan desteğinin önemini vurgulayan Yiğiner, yeni dönem için başarılar diledi. Yiğiner, Taşdelen'e “06 Alper Taşdelen” yazılı Ankaragücü forması hediye etti.


Ankaragücü yöneticilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise, yeni dönemde kültür, sanat, spor, bilim gibi konularda eskisinden de fazla hizmet üreteceklerini belirtti. Taşdelen, “Çankaya'nın her alanda ilerlemesi ve marka değerini yükseltmesi için projelerimizi birbiri ardına yaşama geçireceğiz. Çankaya, halkımıza dokunan çalışmalarımız ile Başkentin kalbi olmaya devam edecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.