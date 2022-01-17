ANKARAKA, 40 şirkete tıbbi cihazlar hakkında bilgilendirme yaparak sertifika verdi

Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Ankara'nın ilaç, tıbbi cihaz ve medikal ürünler alanında faaliyet gösteren 40 şirket ve girişimcinin kapasitelerinin artırılması hedefine katkı sağlamak adına tasarladığı İlaç, Tıbbi Cihaz ve Medikal Ürünler Hızlandırıcı Programı'nı tamamladı.

Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) tarafından, Ankara'nın ilaç, tıbbi cihaz ve medikal ürünler alanında faaliyet gösteren şirket ve girişimcilerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefine katkı sağlamak adına tasarladığı “İlaç, Tıbbi Cihaz ve Medikal Ürünler Hızlandırıcı Programı” başlatılmıştı. Eğitimlerine Ocak ayının ilk haftasında başlanılan Hızlandırıcı programı bu sene farklı bir konsepte taşınarak eğitim ve mentorluk bileşeninden oluşan hibrit bir yapıya dönüştürüldü. Verilen eğitimler; ISO 13485 Kalite Yönetim Sistemi, Medical Device Regulation(MDR) Uygulanması, Tıbbi Cihazlarda Klinik Süreç, Tıbbi Cihazlarda Siber Güvenlik ve Veri, Tıbbi Cihazlarda Onaylanmış Kuruluşlar, Tıbbi Cihazlarda Testler ve Validasyonlar ile Tıbbi Cihazlarda Yönetimin Sorumluluğu başlıklarından oluşuyor. 10 gün süren eğitimler toplamda 40 girişimciyle/şirketle yüz yüze gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ayrıca eğitimi tamamlayan firmalardan ve girişimcilerden değerlendirme sonucu seçilenlere; pazarı tanıma ve ticarileştirme imkanlarını öğrenme ile uluslararası bağlantı kurma, ürün ve pazar doğrulama konularında mentorluk desteği verilecek. Mentorluk seansları, her bir şirket veya girişimci için seans süresi 4 saat olarak toplam da 2 seans olarak gerçekleştirilecektir. Toplamda 25 girişimciye/şirkete mentorluk hizmeti de verilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, TechAnkara Tıbbi Cihaz, İlaç ve Medikal Ürünler Hızlandırıcı Programı kapsamında 10 günlük eğitim programını başarıyla tamamlandığını belirtti. Çelik, eğitime olan ilgi için teşekkür ederek katılımcılara sertifikalarını takdim etti.