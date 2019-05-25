Ankaralı berberlerden baharevinde bayram tıraşı

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Çankaya Belediyesinin yaşlı nüfusa hizmet verdiği baharevlerinden Sokullu Baharevi'nde bayram tıraşı yaptı.

Çankaya Belediyesi baharevlerinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklar başladı. Sokullu Baharevi'nin daimi üyeleri, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının bir sürpriziyle karşılaştı. Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ve oda üyeleri, Sokullu Baharevini ziyaret ederek, sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Oda tarafından organize edilen ziyaretlerinde, ABO SHOW Takım Kaptanı Osman Kadıoğlu ve ekibi, Çankaya Belediyesi Sokullu Baharevi sakinlerine bayram öncesi saç kesimi ve sakal tıraşı yaptı. Baharevi sakinleri, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının bayram öncesi yaptıkları sürprizin kendilerini memnun ettiğini belirterek teşekkür ettiler.

Oda üyeleri, bayram öncesi Çankaya Belediyesinin diğer baharevlerine de ziyarette bulunacaklar.