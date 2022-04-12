Ankaralı öğrencilere ücretsiz LGS-YKS deneme sınavı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, iş birliği yaptığı özel bir okul ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere ücretsiz deneme sınavı desteği sağlayacak.

Başkentli öğrencilere rehberlik desteğinin yanı sıra online ücretsiz deneme sınavı desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da LGS ve YKS'ya hazırlanan adaylar için ücretsiz deneme sınavı desteği verecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek olan deneme sınavlarına katılmak isteyen adaylar için 11 Nisan'dan itibaren başvurular alınmaya başlanırken, başvuru süreci 1 Mayıs tarihine kadar “http://egitim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden devam edecek. Kent genelindeki Aile Yaşam Merkezleri ile Çocuk Kulüpleri'nde düzenlenecek LGS ve YKS deneme sınavlarına girip her iki gruptan ilk üçe girenlere scooter, powerboard ve tablet hediye edilecek.