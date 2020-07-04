İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankaralı sanatçı Nasrettin Hoca fıkralarından çocuklar için klip yaptı

Ankaralı ses sanatçısı Mehmet Demirtaş, pandemi sürecinden etkilenen çocuklara moral vermek için Nasrettin Hoca fıkralarını Ankara oyun havalarına taşıdı.


Ankaralı ses sanatçısı Mehmet Demirtaş, çocuklara olan sevgisi eserlerinde de yer verdi. Pandemi sürecinden en çok etkilenen grubu oluşturan çocuklara moral vermek için Demirtaş, Nasrettin Hoca fıkralarını Ankara oyun havasına dönüştürdü. Demirtaş, Nasrettin Hoca fıkralarından etkilenerek yaptığı şarkıları için Ankara'nın Güdül ilçesinde klip çekti. Demirtaş, klipte eşeğe ters binerek göle yoğurt çaldı. Demirtaş'ın klip çekimi sırasında çocuklar da hem katkı sundu hemde eğlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.