Ankaralı sanayiciler İstanbul'da sonra ikinci sırada

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında Ankara Sanayi Odası üyesi 39 sanayi kuruluşu yer aldı. İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ve 2018 yılı verileriyle oluşturulan 500 büyük listesine bir önceki yıl da 39 firmayla giren Ankaralı sanayiciler listedeki firma sayısını korumuş oldu.

İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ve 2018 yılı verileriyle oluşturulan 500 büyük listesine Ankara Sanayi Odası (ASO) 39 sanayi kuruşuyla yer aldı. Aralarında savunma sanayi şirketinin de yer aldığı Ankara firmaları, listede 166 sanayi firmasıyla İstanbul'dan sonra en çok firması olan ikinci şehir unvanını da korudu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, daralan piyasa koşullarına rağmen Ankaralı sanayicilerin ilk 500 içindeki sayılarını korumasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Özdebir, listede yer alan tüm firmaları kutladı ve ASO üyelerinin üretim alanlarıyla Ankara'nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini net bir biçimde gösterdiğini söyledi. Özdebir, “Hem verimlilik hem 4'üncü Sanayi devrimi anlamında büyük bir dönüşüm içinde olan Ankara, ‘Başkentin Sanayiinden, sanayinin başkentine' hedefine adım adım ilerlemektedir” diye konuştu.

İlk 500 Sanayi Kuruluşu içinde yer alan ASO üyeleri şöyle:

Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. , TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ,Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ,MAN Türkiye A.Ş. ,Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. ,ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş., Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. .,İsmini açıklamayan bir şirket, Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. ,HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ,FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ,Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. ,RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ,Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ,Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. ,Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. ,Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş. ,Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş. ,Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş. ,Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş. ,Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol San. Tic. A.Ş. , Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. , Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş. , Ankara Ofis Yem Gıda ve Makina San. Tic. A.Ş.,Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ,Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. ,Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş. ,Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. , Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. , Erkunt Sanayi A.Ş. , ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş., Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. , Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü