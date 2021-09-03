Ankaralı sanayiciler, okullara 5 milyon adetlik maske kumaşı bağışladı

Ankaralı sanayiciler Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in girişimleriyle Ankara'daki okullara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 milyon adetlik maske kumaşı bağışladı.

Ankara Sanayi Odası tarafından, 5 milyon adetlik maske kumaşının Milli Eğitim Bakanlığı'na teslimiyle ilgili ASO'da bir protokol imzalandı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in de şahit olarak yer aldığı protokolü MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ile ASO Yönetim Kurulu Üyesi, Seçil Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Faik Güngör imzaladı. Bu kapsamda, Ankaralı sanayiciler, meslek liseleri için ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in girişimleriyle Ankara'daki okullara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 milyon adetlik maske kumaşı bağışında bulundu.

ASO Başkanı Özdebir, burada yaptığı konuşmada pandemi sürecinin tüm dünyayla ülkemizi de ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek, devletin bütün gücüyle sıkıntıları aşmak için büyük bir çaba gösterdiğini vurguladı. Bu süreçte ASO'nun imkanları doğrultusunda katkı sağlamaya çalıştıklarını da hatırlatan Özdebir, çok sayıda Ankaralı sanayicinin de hem doğrudan hem de ASO aracılığıyla devlete destek sağladığını ifade etti.

Maske kumaşı desteği için ASO Yönetim Kurulu Üyesi Faik Güngör ile sanayici Birtay Yurtseven'e teşekkür eden Özdebir, "Bu özverili davranışları için bu hayırsever işadamı dostlarımıza Ankara adına şükranlarımı sunuyorum. Bu zor günleri dayanışma ruhu içinde hep birlikte aşacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu da pandemi sürecinde Ankara'da yer alan mesleki ve teknik liselerin önemli işler başardığını vurguladı. "Mesleki ve Teknik liseleri sanayimizin öncüsü haline getirme çabası içindeyiz" diyen Numanoğlu, maske kumaşlarının Ankara'daki meslek liselerinde maskeye dönüştüreceklerini ve üretimin ardından tamamını da Ankara'daki okulların kullanımı için dağıtacaklarını aktardı.