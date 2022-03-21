Ankaralı sporcular kick boksta 10 madalya kazandı

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Kickboks Şampiyonası'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 10 sporcu şampiyonada madalya kazandı.

Türkiye Üniversiteler arası Kickboks Şampiyonası'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporculardan; Mert Şahbaz, Merve Akan, Berre Elif Özdoğan, Ferit Özdemir, Faruk Mert Yüksel, Musa Sevil, Elif Gelen, Recep Men ve Aybüke Kılınç 1. olurken, Şeyma Nur Akdemir ise 2. oldu.

Katıldıkları her şampiyonadan madalya ile dönen kick boks branşında elde ettiği başarı ile gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü gerekse Başkenti başarılı bir şekilde temsil ettiler.

ABB Spor Kulübü Başkanı Cevdet Toptaş da dereceye giren sporcuları tebrik etti ve Onursal Başkan Mansur Yavaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.