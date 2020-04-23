23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara'da coşkuyla kutlandı. Evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar bayraklarla İstiklal Marşı'nı okudu.

Ankaralılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Yenimahalle ilçesinin Güventepe Mahallesi'nde bir sitede oturan vatandaşlar evlerinin camları ve balkonlarına çıkanrak ellerindeki bayraklarla marşlar söyledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısına karşılık veren Ankara halkı, saat 21.00'de hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Dakikalarca balkonlardan yapılan bayram kutlamalarının yanı sıra havai fişek gösterileri de gerçekleştirildi.

Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara'nın Nallıhan, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde de kutlandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalara ilçe vatandaşlarının ilgisi yoğun oldu. Yine söz konusu ilçelerde saat 21.00'de İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan Sincanlı bir çift Akordiyon çalarken İstiklal Marşı'nı da okuyarak bayram kutlamalarına eşlik etti.