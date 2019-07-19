Ankaralılar Anıtkabir'i ziyaret etti

Olağan Genel Kurulu ile yeniden Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanlığına seçilen Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

İlk olarak Seğmenler ile aslanlı yolda yürüyen Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanlığına seçilen Hilmi Yaman, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yaman, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yaman, özel deftere şunları kaydetti:

“Ankaralılar Derneği olarak her birimiz kendi alanımızda Ankara'mıza hizmet ediyor, Ankaralılık bilinciyle ortak hareket ediyoruz. Bu bilinçle cumhuriyetimize olan bağlılığımızı sizin huzurunuzda bir kez daha dile getiriyoruz. Ankaralılık kültürü, Ankaralılık söylemi ve Seğmen geleneğini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda sosyal ve kültürel adımların atılması, birlik ve beraberliğin gelişmesi için gayretli çabalar içerisinde olacağız. Bir Ankaralı olarak, memleketimiz ve milletimize yaptıklarınız için size ve aziz şehitlerimize müteşekkiriz. Ruhunuz şad olsun.”