Ankaralılar Çamlıdere'de buluştu

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) kültür gezilerine devam ediyor. AHİD'in kültür gezilerinin bu ayki durağı Ankara'nın ilçesi Çamlıdere oldu. Geziye AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, AHİD Şube Başkanları, yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve çok sayıda Ankaralı katıldı.

AHİD Genel Merkezi'nden hareket eden Ankaralılar Çamlıdere'de ilk olarak Şeyh Ali Semerkandi Külliyesi'ne giriş yaptı. Türbe ziyareti ardından Emanetler Müzesi, Anıt Ağaç, Yaşayan Çamlıdere Kerpiç Ev Müzesi, Oyuncak Müzesi, Soba Müzesi, Kültür Evi, Doğa ve Hayvan Müzesi, Tarım Müzesi, Terazi ve Tartı Müzesi ve Kına Evi gezildi.

Müzelerin ardından Ankaralılar, Aluçdağı Yaylası'ndaki Tabiat parkına geldi. Dernek üyeleri burada Ankaralı Yasin ve Kaan Aydos konseriyle eğlendi. Şef Erdoğan Tozoğlu da AHİD Kadın Kolları Korosu ile Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi.

Konserde konuşan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, “Sizleri Çamlıdere'ye getirmeyi çok istiyordum. Bugün bu isteğimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sayenizde hava buz, ortam sıcak. Geniş katılımlı güzel bir gezi oldu. Bu gezide emeği geçen, destek olan belediyelerimize, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi birliğimiz daim olsun” dedi.