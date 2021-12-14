Ankaralılar Konya'yı gezdi

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından düzenlenen Kültür Gezileri devam ediyor. Gezinin bu ayki adresi Konya oldu.

Mevlana Müzesi ve Türbesi ile başlayan programda Ankaralılar, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Selimiye Camii, Alaaddin Tepesi, Karatay Medresesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Kelebekler Vadisi, 80 binde Devr-i Alem Parkı ve Meram'ı gezdi.

Gezi kapsamında Ankaralı hemşehrileriyle birlikte Konya'yı gezen Genel Başkan Hilmi Yaman, “Derneğimiz olarak düzenlediğimiz turlarımızda bugüne kadar İstanbul, Kapadokya, Şanlıurfa ve Mardin'i gezdik. Bugün bozkırın tam ortasında kalan, tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan, kültürel derinliğinin yanı sıra gönül zenginliğinin de adı olan Konya'yı gezdik. Konya'nın manevi havasını hep birlikte soluduk. Geziye katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Gezilerimiz devam edecek” dedi.