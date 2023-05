Ankaralılardan ABB Başkanı Yavaş'a tepki

Ankara'da son zamanlarda etkili olan yağışlardan en çok etkilenen Gölbaşı ilçesinin Karaali Mahallesi, sulara teslim oldu. Her yağmurda sel yaşayan mahalle sakinleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Ankara'da hayatı olumsuz etkileyen yağışlardan en çok etkilenen yer Gölbaşı'nın Karaali Mahallesi oldu. 4 yıldır aynı sorunu yaşayan Karaali Mahallesi son yağmurda yaşanan sel felaketiyle yerle bir oldu. Felaketin ardından bölgede incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz Kağan Tanrıverdi, selzede vatandaşların sorunlarını dinledi. 4 yıldır her yağmur yağdığında mahallenin sular altında kaldığını söyleyen vatandaşlar geçen sene Ağustos ayında DSİ, ASKİ ve Gölbaşı Belediyesi ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucunda 7 dere yatağının ıslah edilmesi gerektiği kararına varıldığını, görev ve sorumluluğun da ASKİ'de olduğunu belirttiler. Ancak ASKİ'nin o günden beri bölgede hiçbir adım atmadığını ve bu yüzden su taşkınlarına maruz kaldıklarını ifade ettiler.

“Ankara'nın 4 yılı boşa gitti”

Selden büyük yara alan Karaali Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz Kağan Tanrıverdi, vatandaşların sorunlarını dinledi. Tanrıverdi, “Geçtiğimiz yıl Ağustos ayının sonunda bu bölgede yine bir su baskını yaşandı. O zaman Devlet Su İşleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri burada bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda 7 tane dere yatağının ıslahı konusunda karar verildi. Sorumluluk ve yetkide ASKİ'ye verildi. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yapıldığı ve çalışmalara başlanacağı belirtildi. Fakat bugün gelinen noktada Karaali Mahallesi yine su baskınlarına maruz kaldı. Çok şükür bir can kaybımız yok. Ancak hep aynı yerde su baskınları ve zarar var. Elimizde ekipmanımız varken, malzememiz, yeterli insan gücümüz varken bile bile lades olmamız insanı yaralıyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduğu için Ankara'nın sorunları kendisini pek alakadar etmiyor. Keşke rüyadan uyansa da milletin sorunları ile ilgilense. Önerge olarak verdiğimiz sorunları çözüme kavuşturmak için bir adım atsa. Gölbaşı Bölge Müdürü 7-8 defa değiştirildi. Görev değişikliği yapmak sorunları çözmüyor. Başkan olarak kendisinin görev başında durması lazım. Meclis toplantılarına katılması lazım. Maalesef Ankara'nın 4 yılı boşa gitti. Yavaş, ‘Ankara'ya hizmet etmek için göreve geldim' dedi. Ancak Ankara kendi haline terk edilmiş durumda. Karaali Belde Belediyesi iken daha iyi durumdaydı. Kendi içlerinde bir şeylere çözüm üretebiliyorlardı. Ancak şimdi terk edilmiş durumda. Dere ıslahını yapamıyorlarsa bize söylesinler biz yaparız” diye konuştu.

“Mansur Yavaş ve ekibinin halkın yanında olması gerekiyor”

Sel mağduru Murat Beybalta da, daha önce dere ıslahı yapılmasına karar verildiğini belirterek, “Yetkililer tarafından alınan kararın üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen tek bir çivi çakılmadı. Benim bahçemde iki gün öncesine kadar güller, ektiğim bitkiler vardı. Ancak şu anda harabeye dönüş durumda. Yapılan iş ve işlemlerin, verilen sözlerin yerine getirilmemesi yüzünden biz bu haldeyiz. Ben verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı çok üzgünüm. Amirlerin, memurların görevini düzgün yapması gerekiyor. Bizim dere ıslahı kararı alan görevlilerin çoğu değişmiş. Şu anda ASKİ bölge müdürü olarak görev yapıyormuş. Bu durum vatandaşlara olumsuz yansıyor. Görüyorsunuz şu anda sadece benim 200 bin Türk Lirası zararım var. Gölbaşı Belediyesi'nden Allah razı olsun geldiler, baktılar, bize yardımcı olmaya çalıştılar. Ama sürekli yapılan görev değişiklikleri bizi bu hale getirdi. Dere ıslahı kararını ana bizzat Başkan Yardımcısı, o günkü ASKİ Bölge Müdürü ve Büyükşehir'de görev yapan Daire Başkanları söyledi. Ama hala bir adım atılmadı. Biz kendi gayretlerimizle bir şeyler yaptık ancak onu da elimizden aldılar. Ben şimdi tespit yaptıracağım. Kimin sorumlu olduğunu ortaya çıkaracağım. Bu umursamazlığın, vatandaşa çektirdiklerinin bedelini ödemeleri gerekiyor. Mansur Yavaş ve ekibinin artık halkın yanın olması gerekiyor. Şu durumda 24 saat esaslı çalışmaları gerekiyor. Halka hizmet etmeleri gerekiyor. Çileye ve ıstıraba göğüs geremeyen hiçbir yönetici halkını refaha kavuşturamaz” dedi.

“DSİ görevi olmamasına rağmen geliyor ASKİ gelmiyor”

Sel mağduru Fırat Tanrıverdi ise, “Uzun zaman önce planlanan dere ıslahı projesi yapılmayacaksa bana ve diğer vatandaşlara yer göstersinler biz oralara gidelim. Milletin evini, ahırını, garajını su bastı. Her yağmurda mağdur oluyoruz. Dere içerisindeki su bize doğru aktığı sürece bu mağduriyetimiz de son bulmayacak. Biz her sene bu sıkıntıyı yaşamak zorunda değiliz. Her sene gelip inceleme yapıp gidiyorlar. Büyükşehir Belediyesi kalıcı bir çözüm üretemiyor. Gelip dere kenarına sağlı sollu kum yığıyorlar. Su yukardan hızla geldiği zaman kumu da önüne katıp götürüyor. Artık bize kesin bir çözüm üretsinler. Biz geçen sene bu konu ile ilgili her türlü başvurumuzu yaptık. Büyükşehir Belediyesi'nden gelen mesajları görseniz aklınız durur. Yıllardır çalışma yapacaklar. Her yağmurda bizim maddi zararımız oluyor. Hayvanlarımız telef oldu. ASKİ'yi göreve çağırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırıyoruz. DSİ geçen sene yaşanan taşkında bize destek oldu. Artık Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunu yerine getirsin. DSİ sorumluluğu olmamasına rağmen bize destek oluyor” şeklinde konuştu.