Ankaralılardan Büyükşehir'in spor çağrısına yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'da spor yapılmasını teşvik etme projeleri kapsamında 20 parkta uzmanlar eşliğinde düzenlenen ücretsiz spor faaliyetlerine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Yaz aylarının gelmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 7'den 70'e tüm Başkentlileri parklarda spor yapmaya çağıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İnsan sağlığı her zaman önceliğimiz. 20 parkımızda uzman antrenörler ve beden eğitim öğretmenleri eşliğinde spor faaliyetleri düzenliyoruz. Ankara'mızda geleceğe emin ve sağlıklı adımlar ile yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren uzman antrenörler ve beden öğretmenleri eşliğinde haftanın 6 günü saat 07.30-11.00 saatleri arasında toplam 20 parkta sabah saatlerinde gerçekleştirilen spor faaliyetlerine olan katılım, Yavaş'ın çağrısının ardından artışa geçti. Spor faaliyetlerinde uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri, sağlıklı ve zinde bir yaşam için doğru hareketler ile spor aletlerinin kullanımı konusunda eğitimler de veriyor.