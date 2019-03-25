Ankara'nın 2050 ihracatı masaya yatırıldı

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) ile birlikte gerçekleştirdikleri “2050'ye Doğru Ankara İhracat Stratejisini Belirleme Çalıştayı” tamamlandı.

Bolu'da gerçekleştirilen ve açılış konuşması ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile OAİB Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Ceceli tarafından yapılan “2050'ye Doğru Ankara İhracat Stratejisini Belirleme Çalıştayı” ikinci gününde tamamlandı. İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Argun Karacabey'in moderatörlüğünde gerçekleşen ve alanında uzman 50 kişinin katıldığı çalıştayda katılımcılar Başkent'in dış ticaretini masaya yatırdı.

Türkiye'nin, 500 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda başkent'in ihracatını geliştirip güçlendireceği alanların detaylı şekilde incelendiği çalıştayda, ihracata yönelik tüm seçenekler katılımcılar tarafından irdelendi.

Küresel sistemin dönüşüme uğradığı bu dönemde ihracatı geliştirmenin önemine değinen Baran, çalıştayda Ankara'nın ihracatının nasıl geliştirileceği ve çeşitlendirileceği konusunun ortak akılla ele alındığını kaydetti. Çalıştayın sonuç raporunun en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını bildiren Baran, "Ankara bugün Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci şehri. Türkiye ihracatı içinde önemli paya sahip. Bu payı daha da artırıp, sıralamayı da yükseğe taşımayı hedefliyoruz. Şehrimizin ihracatını geliştirmek için yeni hamlelere ihtiyacımız var. Bu çalıştayda çıkan sonuçlar Ankara'nın ihracat stratejisini oluşturacak” dedi.

Baran, çalıştayı ATO ile birlikte gerçekleştiren Orta Anadolu İhracatçı Birliklerine de teşekkür etti.