Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor

Ankara'nın yüzde 8,90'lık baraj doluluk oranının yükselmesi için geçtiğimiz haftalarda yağan karın erimesi bekleniyor.

Yurt genelinde 19 Ocak'tan itibaren başlayan kar yağışı Ankara'da da etkili olmuştu. Kar yağışı ile yüksek kesimlerde ve dağlarda biriken kar ise şehir içindeki durumun aksine henüz erimedi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Baraj Doluluk Oranlarına göre, aktif doluluk oranı şu an yüzde 8,90 seviyesinde. Edinilen bilgiye göre, her geçen gün biraz daha artan baraj doluluk oranı, daha da yükselmek için dağlarda ve yüksek kesimlerdeki karın erimesini bekliyor. Ankara'nın Kurtboğazı ve Eğrekkaya barajları ise havadan görüntülendi.