Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü festival tadında kutlanacak

Çankaya Belediyesi, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını tüm hafta sürecek etkinliklerle kutluyor. Sergiler, senfoni ve caz konserleri, söyleşiler ve bando gösterileriyle 13 Ekim haftası Çankaya'da festivale dönüşecek.

Çankaya Belediyesi, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını tüm hafta sürecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 9 Ekim'de Koray Avcı konseriyle başlayacak kutlamalarda sergiler, senfoni ve caz konserleri, söyleşiler ve bando gösterileri yer alacak. Etkinlikler 11 Ekim'de Kuğulupark ve Uğur Mumcu Parkı'nda eş zamanlı düzenlenecek "Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları" sergisiyle devam edecek. Ahmet Yüksel, Erman Tamur ve Gökçe Günel'in hazırladığı sergi, 15 Ekim'e kadar Başkentlilerle buluşacak.

12 Ekim'de ise Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, Bahçelievler 7. Cadde, Atapark çevresi ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde gösteriler düzenleyecek. Kutlamalar, 12 Ekim Zafer Park'ta düzenlenecek senfonik konserin yanı sıra “Bir Başkenttir Ankara” konseri, Atatürk'ün cephe savaşlarından başlayarak Ankara'ya gelişine kadar geçen süreci dans, müzik ve sinevizyon gösterileri eşliğinde devam edecek.

13 Ekim'de Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi "Bir Masaldır Ankara" konserine ev sahipliği yapacak. Oğuz Boran, Taylan Cansızoğlu ve Özgür Özkan'ın yer alacağı konserde, Anadolu kenti Ankara'nın tarihini oluşturmuş, sokaklarına işlemiş türkülerle Ankara'nın başkent oluşunun hikayesi anlatılacak.

Etkinlik, 14 Ekim'de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek Uğur Kavas ile Ankara'dan Sahneler Sergisi ve Ankara Sineması üzerine söyleşi ile devam edecek. 15 Ekim'de Çayyolu'nda düzenlenecek Zeynep Bastık konseri ile sürecek kutlamalar, 16 Ekim'de İsmail Tunçbilek ve Şenay Lambaoğlu'nun "Sazla Caz Buluşuyor" konseriyle noktalanacak.

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kimliği ve özgün tarzıyla dikkat çeken Şenay Lambaoğlu'nun aynı notaları farklı şekilde konuşturmalarıyla yepyeni bir bütünlük oluşturdukları performansları Ankaralı sanatseverlerle Kuğulupark'ta buluşacak.