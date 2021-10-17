Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılı kutlamalarında saz ile caz buluştu

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayan Çankaya Belediyesi tarafından Kuğulupark'ta "Saz ve Caz Buluşması" düzenlendi.

Çankaya Belediyesi, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı dolayısıyla kültür sanat etkinlikleri düzenledi. Uğur Kavas'ın Ankara Sinemaları Belgesel Fotoğraf Sergisi ile başlayan etkinlikler, Uğur Mumcu Parkı ve Kuğulupark'ta açılan 'Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları' sergisi ile devam ederken, gençlik bandosu da sokaklarda konserler vererek vatandaşların coşkusunu paylaştı. 'Bir Masaldır Ankara' müzikli gösterisi, Boğaçhan Sözmen'den 'Bir Başkenttir Ankara' senfonik konseri, Koray Avcı ve Zeynep Bastık konserlerinin ardından Kuğulupark'ta sahne alan İsmail Tunçbilek ve Şenay Lambaoğlu sazı cazla buluşturarak başkentlilere müzik dolu bir akşam yaşattılar. Bağlamanın caz enstrümanlarıyla birlikteliğiyle ortaya çıkan harman, İsmail Tunçbilek'in bağlamasıyla seslendirdiği bozlaklara eşlik eden Şenay Lambaoğlu izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı.