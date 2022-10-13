Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü kentin çeşitli noktalarında düzenlenen pek çok etkinlikle coşkuyla kutlandı.

Kurtuluş mücadelesinin karargahı olan Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümünde kentin pek çok noktasında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Devlet erkanının düzenlediği kutlama programının ilk durağı ise Anıtkabir oldu. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberinde heyetlerin katılımıyla gerçekleşen Anıtkabir programında Vali Şahin, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Şeref Defteri'ni imzaladı. Anıtkabir programının ardından I. Mecliste devam eden kutlama programı seymen gösterisi ile son buldu.

“Ankara'nın Başkent seçilme kararı doğru ve yerinde bir karardır”

I. Mecliste düzenlenen programda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Başkent seçilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Ankara'nın Başkent seçilme kararı doğru ve yerinde bir karardır. Çünkü yeni Türk devletine yeni bir başkent gerekliydi ve bu konuda Ankara en elverişli konumdaydı; Anadolu'nun merkezinde ve kadim yolların kavşağında. Aslında başkent değiştirmek başlı başına büyük bir karardır. Çünkü başkent devletin beynidir. Devlet başkentte toplanır yasama, yürütme ve yargı organlarının merkezidir. Yasalar başkentte çıkarılır, kararlar başkentte verilir, buyrukları başkentten yayılır. Kısacası devlet başkentten yönetilir” diye konuştu.

Programda konuşan Yavaş ise Ankara'nın milli mücadele dönemindeki önemine değinerek, “Ankara sadece bir kent değil bir fikrin ve inancın muzaffer oluş nüshasıdır. Bu köklü özelliklerin yanı sıra konumu, gelişme kabiliyeti ve kurum kültürü ile Ankara 13 Ekim 1923'te genç cumhuriyetimizin başkenti olarak ilan edilmiştir. Bu karar hepimizin sorumluluklarını da arttırmaktadır. Yokluklar içerisinde iken küllerinden doğan bir milletin simgesi olan Ankara'yı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının sonsuz emanetine sahip çıkarak geleceğe taşımak öncelikli vazifemizdir” ifadelerini kullandı.