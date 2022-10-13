Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümünde bin seymenden renkli gösteri

Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı etkinliklerinde gösteriler yapan bin kişilik Seymen Alayı, dron ile havadan görüntülendi.

Ankaralıların ‘Kızılca Gün' olarak tanımladıkları 27 Aralık 1919 günü Mustafa Kemal Paşa'yı Ankara'ya gelişinde karşılamak için tertip edilen ve eski bir Oğuz Türkleri töresi olan Seymen Alayı, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılında yeniden canlandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen Seyman Alayı, Başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Aralarında çocuk seymenlerin de bulunduğu alay, Cumhuriyet Müzesi önünde buluştu. Seymenler belirlenen güzergahta canlı müzik eşliğinde seymen oyunlarıyla Ankara Kalesi'ne doğru yürürken, Cumhuriyet Müzesi önünde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Korosu Şef Bando Albay Serkan Erçakır'ın yönetiminde Cumhuriyet marşlarıyla Ankaralılarla buluştu. Seymen Alayı'nın Ankara Kalesi'ne ulaşmasının ardından kale önünde gerçekleşen bayrak töreniyle Seymen Alayı son buldu. Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle kutlandı.