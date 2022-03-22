Ankara'nın En Büyük Atık Getirme Merkezi faaliyetine başlıyor

Sınıf Atık Getirme Merkezi faaliyetlerine başlıyor.

2500 metrekarelik alan üzerinde Sıfır Atık Eğitim Salonunun da bulunduğu merkezde; kağıt, plastik, cam, metal, ahşap, ekmek, yemek, bitkisel yağ atıkları, hacimli atıklar, tekstil atıkları gibi tehlikesiz atıkların yanı sıra; atık pil, elektronik atıklar, evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar, floresan atıkları, atık ilaçlar, ömrünü tamamlamış lastikler gibi tehlikeli sınıfta bulunan atıklar için 16 farklı geri dönüşüm konteyneri bulunuyor.

Vatandaşların evlerinde biriktirdikleri geri dönüştürülebilen atıkları merkezimize ulaştırarak geri dönüşüme, ülke ekonomisine ve çevremizin atıklardan arınmasına katkı sağlamanın yanında gelecek nesillere daha temiz bir şehir bırakacaklar.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Projemizi başlattığımız 2017 yılından bu yana öncelikle kendi bina ve yerleşkelerimizde, daha sonra da tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında kullanılmak üzere piyasanın altında bir maliyetle daha kaliteli mekân içi kumbaralar imal edildi. Buna ek olarak 7 bölmeli 21 metrekare mobil atık getirme merkezleri ilçenin farklı noktalarına yerleştirilerek vatandaşların projeye katılımı sağlanmıştı.

Ankara'nın en büyük 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Beypazarı'mıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.