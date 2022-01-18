Ankara'nın en büyük müzesi Millet Bahçesi'nde açılıyor

Ankara Millet Bahçesi'nde yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nde Ankara'nın en büyük müzesi olacak Türk Tarih Müzesi kısa bir süre içerisinde hayata geçirilecek.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, Ankara Millet Bahçesi'nde yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nde Ankara'nın en büyük müzesi olacak Türk Tarih Müzesi'nin kısa bir süre içerisinde hayata geçirileceğini aktardı.

Ankara Millet Bahçesi'nde yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nin bir bölümünde kurulacak olan Türk Tarih Müzesi'nde Türklerin Anadolu'ya gelişi, bu toprakları yurt edinişi, köklü devlet geleneği çerçevesinde kültür ve sanat başta olmak üzere medeniyetin diğer tüm alanlarında Anadolu'ya kattığı değerlerin ilk devlet kuruluşundan günümüze kadar olan süreç anlatılacak. Yeni tarih müzesi Ankara'nın en büyük, Türkiye'nin ise sayılı büyük müzelerinden biri olacak.

Ankara Millet Bahçesi'nde açılacak olan müzenin turizm açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Birol Akman, “Türk Tarih Müzesi Başkent'in turizm çıtasını yükseltecektir. Proje sayesinde Başkent'in tarih ve kültür turizmi açısından yerli ve yabancı turistler için bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Artık Ankara'nın bir turizm şehri olma potansiyelinin değerlendirildiğini görmek ATİD olarak çabalarımızın karşılık bulduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verdi.