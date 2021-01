Ankara'nın ilk Matematik Müzesi açıldı

Sincan Belediyesi tarafından "Matematiğe dokunuyorum" sloganıyla kentin ilk Matematik Müzesi açıldı.

Sincan Belediyesi, “Matematiğe dokunuyorum” sloganıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Matematiği soyut olmaktan çıkarıp daha anlaşılır ve kolay öğrenilir hale getirecek olan Matematik Müzesi'nde Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırlardan robotik bilimin öncüsü ve matematiğin babası olarak bilinen ünlü İslam alimi El Cezeri'nin icatlarına, gökbilim, matematik, doğa bilimleri ve astroloji alanına yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya ışık olan El Biruni'den matematik dehası Ali Kuşçu'nun hayatı ve çalışmalarına kadar pek çok konu hakkında çocuklar bilgi sahibi olabilecek.

"Açılan Matematik Müzesi öğrenciler için her açıdan fayda sağlayacak" diyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Matematik soyut bir bilim dalı. Biz bunu daha somut bir hale getiriyoruz burada. Öğretim süresi boyunca öğrencilerimizin gördüğü matematik derslerini, formüllerini burada uygulamalı olarak görebiliyor öğrencilerimiz. 2. dereceden denklemden binom açılımına kadar, kaos yönteminden trigonometriye kadar her şeyin uygulamalı 3 boyutlu görselleriyle ve çeşitli eğlenceli oyunlarla matematiği adeta somut hale getiriyoruz. Bende gezdiğim zaman öğrencilik yıllarımda kafama çok yerleştiremediğim şeyleri burada anlama fırsatı buldum. Burada her seviyeden öğrenciye hitap edecek matematik görsellerimiz var. Her seviyeden öğrenciye faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdiden ilgi büyük. İnşallah okulların açılması ile birlikte okullarımız burada ağılayarak, öğrencilerimizi burada ağılayarak, onlara burada güzel bir matematik görsel sunmayı planlıyoruz. Matematik esasında çok sevilen bir ders değil. Ama buraya gelen öğrencilerin matematiğe ilgisi artıyor. Burada matematiğin onların tahmin ettiği kadar zor olmadığını görüyorlar. Matematiğin zor olduğunu düşündüren formüllerin, teoremlerin burada zor olmadığını anlamaya fırsatı oldukları için öğrencilerin derse bakış açısı pozitif hale geliyor. Bir taraftan da burada Cezeri'si, Farabi'si, İbn-i Sina'sı geçmişte yaşayan bu matematiğe, geometriye, fiziğe, astronomiye büyük hizmetleri dokunan bilim adamlarını da öğrencilerimizle buluşturmuş oluyoruz. Bu anlamda hem tarihsel bakış açısı sunuyor hem de matematiğe iyi bir bakış açısı kazandırıyor” diye konuştu.

Matematik Müzesi'nin açılış törenine katılan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da, “Sincan'ın bizim için ayrı bir yeri var. Her zaman bize davamızda destekçi oldu. Sincan ne kadar yatırım alıyorsa bir o kadar da yatırım almayı hak eden bir belediye. Müzenin ismi bile beni heyecanlandırıyor. Herkes çocuklarını pandemi şartlarına uyarak buraya getirmeli. Bende bizzat kendi çocuğumu da en yakın zamanda getireceğim” ifadelerini kullandı.

Matematik Müzesi'nden sorumlu öğretmen Semanur Yıgın, müzenin amacının çocuklara okulda öğrendikleri formülleri dokunarak, severek onlara öğretmek olduğunu söyleyerek, “Burada matematik bize uzak geldiği için çocuklar burada hem matematiğe dokunacaklar hem de öğrenecekler. Bu şekilde çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlıyoruz. Burası şu an pandemi nedeni ile randevu sistemi ile çalışacak. Ara tatilde hem çocukları hem de velileri pandemi kurallarına uyarak ziyarete gelmelerini bekliyoruz” dedi.