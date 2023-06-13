Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu 6-8 Ekim'de gerçekleştirilecek

Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu Runkara, 6-7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Ankara'nın şehir merkezinde gerçekleşecek uluslararası standartlarda ilk yarı maraton olma özelliği taşıyan Runkara, Söğütözü Caddesi'nde koşulacak. 4 binin üzerinde profesyonel ve amatör atletin katılımı beklenen Runkara; Yarı Maraton, Meydan Okuma Koşusu, Eğlence Koşusu, Aile Koşusu olarak dört farklı etaptan oluşacak. Amatör sporcuların birbirlerine meydan okuyabileceği 10.4 kilometrelik Meydan Okuma Koşusu ve 4.2 kilometrelik Eğlence Koşusu ile her düzeyde sporcu etkinliğe katılım gösterebilecek.

“Dünyanın en büyük ve en katılımlı spor branşıyız”

Türkiye Atletizm Federasyonu Fatih Çintimar, Runkara Uluslararası Yarı Maraton organizasyonunun hazırlığının iki yıldır devam ettiğini belirterek, “Buraya kadar gelmiş olması çok önemli. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak işin çatısı olarak bunu devletimizin ve sporcularımızın gücüyle, katkısıyla bunu geliştirmeyi yürütmeyi arzu ediyoruz. Her ne kadar atletizm anlamında basında ve görsel anlamda çok yer almasak da dünyanın en büyük ve en katılımlı spor branşıyız” ifadelerini kullandı.

Çocuklu aileler için 'Aile Koşusu'

Çocukların spor sevgisini besleyerek ailece birlikte spor yapmayı teşvik etmeyi hedefleyen Aile Koşusu, 7 Ekim'de gerçekleşecek ve ailelerin bir arada koşabileceği ilk etkinlik olacak. Anneler, babalar, çocuklar ve evcil hayvanlar bir arada koşuya katılabilecek.

Runkara Yarı Maratonu spor ve eğlence şölenine dönüşecek

Runkara Expo Spor ve Teknoloji Fuarı da 6-7-8 Ekim tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleşecek ve girişler ücretsiz olacak. Runkara Expo Spor ve Teknoloji Fuarı'nda profesyonel sporcularla söyleşiler düzenlenecek ve workshoplarda katılımcılarla buluşulacak. Üç gün sürecek bu etkinlikte sponsorların ve katılımcı markaların stantları kurulacak, atletler için dinlenme alanı, interaktif etkinlikler, sponsor sergileri gibi faaliyetlerde tüm katılımcılar bir araya gelecek.