Altındağ Belediyesi tarafından “Ankara'nın Kalbi Altındağ'da Turizm” toplantısı düzenlendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Elmalı Salon'da düzenlenen toplantı açılış konuşmaları ile başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz konuşmasında 2023 yılında hedefin 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir olduğunu dile getirirken, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise belediye sınırları içerisinde bulunan 23 civarı müzenin sadece Türkiye'de değil dünyanın önemli müzeleri arasında yer aldığının altını çizdi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Ankara'nın sağlık turizmindeki önemini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, "Bugün burada Ankaralılar ve Ankara sevdalıları olarak Ankara'yı konuşacağız. Konuşmakla kalmayıp bir adım öteye geçip eylem planlarımızı tartışıp, rotamızı çizeceğiz. Geçtiğimiz hafta bakanlık olarak 2019 yılı turizm istatistiklerini ve gerçekleşme rakamlarımızı yayınladık. 2019 yılında ülkemiz turizm gelirlerinde tüm zamanların rekorunu kırdı. Ülke olarak 34.5 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Toplam ziyaretçi sayımızda 51.7 milyon olarak yükselttik ve yakaladığımız en yüksek rakamlar oldu. Hedeflerimize hükümetimizin çalışmaları ile birer birer ulaşıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarılar da bizleri ilerisi için daha fazla motive ediyor. Her platformda tekrarlıyoruz 2020 yılında bu sayı artacak ve 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında hedefimiz 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir" şeklinde konuştu.

"Ankaralıların Ankara'da turist olmayı sevmesi ve benimsemesi gerekiyor"

Açıklanan rakamlara Ankara'nın büyük katkı yapmasının zamanının geldiğini söyleyen Yavuz, "Ankarayı öncelikle Ankaralılara tanıtmamız gerekiyor. Ankaralıların Ankara'da turist olmayı sevmesi ve benimsemesi gerekiyor. Bir Ankaralı olarak bende Başkentimizde bulunan değerli ve önemli tarihi, kültürel varlıkların, destinasyon olabilecek lokasyonların değerlendirilmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Oluşturulacak strateji içerisinde çok net uygulanabilir faaliyetleri ivedilikle hayata geçirmek zorundayız. Bunun için Ankaramızın Cumhuriyet tarihindeki yeri ve öneminde özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru ilerlerken fırsata çevirmemiz de çok önemli. Ankara bilinenin aksine aslında renkli bir şehir. Ankara merkezindeki tarihi ve kültürel alanları, kültür sanat sosyal hayatı, akademik ve tıbbi imkanları, ilçelerimizdeki doğal zenginlikleriyle çok fazla şey vadediyor. Bunların karşılığını almayı da hakkediyor" diye konuştu.

"Altındağ sınırları içerisinde 23 civarı müzemiz var"

Altındağ sınırları içerisinde çok önemli kültürel ve tarihi değerlerin olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çok önemli tarihi, kültürel ve turistik değerlerimiz var. Tanıtım için üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Altındağ Ankara'nın eski yerleşim merkezi. Turizm deyince birinci sırada akla gelmesi gereken yer burası. Ankara Kalesi başta olmak üzere Ulus, Hacıbayram olsun Cumhuriyetimizin kuruluşuna tanıklık etmiş mekanlar olsun hepsi bizim sınırlarımız içerisinde. Roma Hamamı gibi birçok tarihi eserimizde var. Bunlardan yeterince istifade edemediğimiz düşüncesindeyiz. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeyiz. Geçtiğimiz sene buraya 400 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Gerçekten çok önemli bir rakam. Altındağ sınırları içerisinde 23 civarı müzemiz var. Bunlar sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli müzeleri arasında yer alıyor. Çok iddialı müzelerimiz var. Ama bizler Ankaralılar buralardan yeterince haberdar mıyız? Yeterince ziyaret ediyor muyuz? Buraya bir soru işareti bırakıyorum. Buralara Ankaralıları nasıl çekebilir, nasıl yeniden cazibe merkezi haline getirebiliriz düşünmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ankara Fuar ve Kongre Merkezi'ne ilişkin çalışmaların canlanması için harekete geçtik"

Ankara'nın örtülü bir hazine olduğunu ifade eden ATO Başkanı Gürsel Baran, "Katıldığım her toplantıda söylediğim bir tespit var. Ankara üstü örtülü bir hazine. Bu hazineyi ortaya çıkarmak için üstteki örtüyü kaldırmak gerekiyor. Göreve gelir gelmez bir türlü ilerleme sağlanmayan Ankara Fuar ve Kongre Merkezi'ne ilişkin çalışmaların canlanması için harekete geçtik. Merkezin yapımına başlandı. En kısa zamanda da tamamlanacağına inanıyoruz. Burada düzenlenecek uluslararası fuar ve toplantılarla hem şehrimize gelen turist sayısı artacak hem de ticaretimiz gelişecek. Sağlıkta Ankara Türkiye'nin önemli merkezlerinden birisi. Üniversite hastaneleri, özel hastaneler, vakıf ve devlet hastaneleri mevcut. Sağlık alanında Ankara etrafı ile de uygun. Allah vergisi bir termal cennet var. Kızılcahamam, Haymana, Ayaş, Çubuk gibi. Geçen Kasım ayında Ankara Ticaret Odası olarak 'Başkent'e Bir Gün Yetmez' adıyla bir günlük organizasyon düzenledik. Hacı Bayram Camii'nden başlayarak, Julian Sütunu, Roma Hamamı, Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve Hamamönü'nü bir günde ancak gezebildik. Programa adını verdiğimiz gibi Başkent'i gezmeye, değerlerini, tarihini fark etmeye bir gün yetmedi. Ankara'nın her bir köşesinden binlerce yıl öncesine dayanan tarih fışkırıyor. Yanından hızla geçip giderken adını bildiğimiz ama kendisini bilmediğimiz pek çok değere sahibiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından verilen ara sonrasında toplantı sunumlar ile devam etti.