Ankara'nın Karadenizi'nde yaylalar şenlendi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan yaylalar baharın gelmesiyle birlikte yeşile büründü. Karadeniz'i anımsatan görüntüsüyle Ankaralıların uğrak yeri olan yaylalara ise vatandaşların kamp ve piknik yapmaya geldikleri görüldü. Bazı vatandaşlar ise kamplardan sonra doğaya bırakılan çöplerden rahatsız olduklarını söyledi.

Ankara'nın Kuzey ilçesi olan ve ormanları ile bilinen Kızılcahamam'ın yaylaları, doğasıyla Karadeniz'i anımsatıyor. Karadeniz'i andıran görüntüsüyle ziyaretçileri kendisine hayran bırakan Salın Yaylası ve Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor. Yaylada bulunan inek ve koyunların ise otlandığı görülürken, tarihi evlerin de vatandaşların fotoğraf çekinmek için uğrak yeri olduğu görüldü. Karagöl'de ise vatandaşlar baharın gelmesi ile birlikte hafta sonunu fırsat bildi. Vatandaşlardan bazılarının kamp ve piknik yapmaya geldiği, bazılarının ise gölde balık tutmanın keyfini çıkardığı görüldü. Vatandaşlar, Kızılcahamam Belediyesinin doğaya çöp atmama konusunda uyarılarına rağmen kişilerin atıklarını bırakmalarından rahatsız olduklarını belirttiler.

Piknik yapmaya gelen ve bölgeyi Karadeniz'e benzeten Musa Şahin, “Gerçekten burası çok güzel ve Karadeniz'i anımsatıyor bize. Çocuklar rahat rahat oynayabiliyor ve pikniğimizi yapabiliyoruz. Bir aile ortamı var. Çevrenin düzenlemesi çok güzel. Girişte çöp bırakma yeri de bırakmışlar. Burayı arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum” dedi.