Ankara'nın kelebek dünyası başkentlilerle buluşturdu

Başkent'in doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de kentte yaşayan 175 kelebek türünü Başkentlilere tanıtmak amacıyla fotoğraf sergisi açtı. Altın Oran Fotoğraf Sanatı Derneği ve TÜRKEL Kelebek Araştırma Topluluğu iş birliğiyle hazırlanan “Ankara'nın Gündüz ve Gece Kelebekleri” konulu fotoğraf sergisi, 15 Mayıs'a kadar Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açık olacak.

Kentin tarihi ve kültürel değerleri kadar doğal güzellikleri ve canlı türlerini de gün yüzüne çıkarmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de “Ankara'nın Gündüz ve Gece Kelebekleri” konulu fotoğraf sergisi ile kentin kelebek dünyasını Başkentlilere tanıttı.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Altın Oran Fotoğraf Sanatı Derneği ve TÜRKEL Kelebek Araştırma Topluluğu iş birliğiyle hazırlanan fotoğraf sergisi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açıldı.

175 kelebek türü Başkent'te yaşıyor

Sergi açılışına katılan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Başkent'te 175'in üzerinde kelebek ve güve çeşidi bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Ankara'mızda 175 üzerinde kelebek ve güve çeşidi var ama maalesef çoğu Ankaralı hemşehrilerimiz tarafından bilinmemekte. Ankara'daki böylesi önemli bir zenginliğin Ankaralılar tarafından görünür, bilinir hâle gelmesini ve gelecek nesillere aktarmayı arzu ettik. Hedefimiz doğal, tarihi ve kültürel değerlerine, arkeolojik mirasına sahip çıkarak Ankara'mızı yaşanılır, nitelikli, kimlikli bir kent haline getirmek. Diğer ilçelerimizde de Nallıhan'dan Evren'e kadar sergimizi gezdirip Ankara'daki var olan tüm değerlerimizin Ankaralılar tarafından bilinmesini hep birlikte sağlayacağız.”

Başkent'in kelebek dünyasını anlatan sergi ile farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Altın Oran Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Ataç da, “Türkiye'de hiç gece kelebekleri sergisi yapılmadı. İlk kez Ankara'da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Farkındalık yapmış olmak bizi mutlu ediyor. Gece kelebekleri pek bilinmeyen bir konudur ve bunlar çok özel kelebeklerdir. Bu yüzden kelebekleri tanıtmak gerekiyor” dedi.