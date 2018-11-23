Ankara'nın muhtarları Sincan'da buluştu

Muhtarlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Mustafa Tuna'ya destek çağrısında bulundu.

Ankara İli Muhtarlar Derneğinin organizesinde 25 ilçeden muhtarların katıldığı “Muhtarlık Kurumunun Geleceği” konulu çalıştay Sincan'da düzenlendi. Çalıştaya muhtarların yanı sıra, Ankara İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Pehlivan, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve ilçe dernekleri başkanları katıldı. Çalıştayda konuşan Ankara İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Pehlivan, “İkincisini düzenlemiş olduğumuz 'Muhtarlar Müessesinin Geleceği' konulu çalıştaya katılımlarından dolayı başta milletvekilimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, başkanlarımız, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Şefik Aygül, Türkiye Muhtarlar Konfederasyon Başkanı, Başkent Muhtarlar Federasyon Başkanı, ilçe muhtarlar dernek başkanlarına, muhtarlarımıza, misafirlermize ve basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, ‘hoş geldiniz' diyorum. Öncelikle geçmiş zamanda bu güzel mekanı ve tüm desteklerini muhtarlarımızdan esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya tüm muhtarlarımız adına, halkımız adına teşekkür ediyorum, Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Biz ondan razıyız, Allah'da ondan razı olsun. Ayrıca Sincan Kaymakamımız Abdullah Küçük Bey'e muhtarlarımıza her zaman destek verdiği için teşekkür ediyorum. Çalıştayımızı yaptığımız bu mekanın ev sahipliğini de yapan Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan Bey'e ve biz muharların sorunlarını yakından takip ettiği ve çözdüğü için Allah razı olsun. Allah yolunu bahtını açık etsin” dedi.

Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapmış olduğumuz birinci çalıştayımızda önerilerimiz, görüşlerimiz ve taleplerimizin çoğu yerine getirildi. Biz, muhtarlarımızın sorunlarını dikkate alan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da sizlerin huzurunda, saygılarımı, şükranlarımı iletiyorum. Devletimiz hep yanımızda oldu. İşte bu nedenledir ki muhtarlarımızın sorunlarını en kısa sürede çözüyorlar. Bu çalılştaya katılımda bulunan, adeta kendisi bir muhtar gibi hareket eden, çok kıymetli Daire Başkanımız Şefik Aygöl'e saygı ve sevgilerimi iletiyor, çalıştayın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”

“Böylesine güzel bir programda, muhtarlar çalıştayında size ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, “Muhtarlar, malum, toplumun en önemli yapı taşı. Siyasi yaşamın, toplumsal yapılanmanın en önemli yapı taşı. Devlet ve millet arasında olmazsa olmaz bir köprü. ‘Bir tarafı devlet, bir tarafı millet' diye bahsedilir ya muhtarlar, dolayısıyla her iki yönü de aynı anda yaşayan, devlet ve millet arasındaki çift taraflı ilişinin en sağlıklı yürümesi bakımından olmazsa olmaz unsuru, zaten en tepede Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlara nasıl görev verilmesi gerektiğini en güzel şekilde gerek söylemleriyle gerek davranışlarıyla gösteriyor” dedi. Ercan, toplantının hayırlara vesile olmasını da diledi.

İlçe derneklerinin başkanlarından teşekkür

Bala Gülbağı Mahalle Muhtarı Nazım Ünal, dernek başkanı ve 20 yıldır muhtar olduğunu belirterek, “Son zamanda gelen yeni Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu imkânı bize sağladılar, hizmetleri de güzel yaptı. Her tarafa doğru dürüst hizmetler gitti. Biz muhtarlar vardığı zaman da hiçbir zaman ‘geri dön' kelimesi olmadı. Reisimizin emriyle yürüdüler. Onlar da sağ olsun bunlara uydular. Ben 20 yıldır muhtarım, en son şu beş yıldır muhtar olduğumun farkına vardım. Hizmetleri güzel, teşekkür ediyorum” dedi.

Gölbaşı Muhtarlar Dernek Başkanı Satılmış Deveci ise, “Bugün Ankara İli Muhtarlar Derneğinin muhtarlar çalıştayına katıldık. Valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimizin katıldığı geniş çaplı bir çalıştay olacak inşallah. Muhtarlarımızın hakları ve sorunları dile gelecek” diyerek, güzel bir çalıştay olacağını düşündüğü ifade etti. Deveci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya da Sincan'a, Gölbaşı'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “İnşallah bir daha görmek istiyoruz” dedi.

Çalıştayda Ankara İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Pehlivan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı açık mektup da basın mensuplarıyla paylaşıldı. Paylaşılan mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanım, 9/11/2008-22/11/2018 tarihleri arasında 25 ilçenin muhtarları ile yaptığımız yerel seçim değerlendirmelerinde son bir yılda yaptığı çalışmalar ve muhtarlarımızla kurduğu çok olumlu ilişkiler göz önüne alınarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında Sayın Mustafa Tuna'nın aday yapılmasının Başkan Tuna'dan başka adayın gelmesi halinde, Mustafa Tuna kadar oy alamayacağı yaptığımız istişareler neticesinde hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde belli olmuştur.”