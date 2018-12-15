Ankara'nın planlanma öyküsü ÇSM'de

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi(ÇSM), Ankara'nın tasarım öyküsünün yer aldığı “Jansen ve Ankara” sergisine ev sahipliği yapıyor. Harita, plan ve eskizlerden oluşan sergi,19 Aralık'a kadar görülebilir.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara'nın tasarım öyküsünün yer aldığı “Jansen ve Ankara” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Ankara'yı planlayan Mimar Hermann Jansen'in, harita, plan ve eskizlerinden oluşan sergi, Başkent'in planlama ve tasarım tarihine tanıklık etme olanağı sağlıyor.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türk Eğitim Derneği Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Goethe Institut Ankara işbirliğiyle düzenlenen sergi, 19 Aralık'a kadar görülebilir.

Uluslararası sempozyum

Jansen ve çalışmaları üzerine uluslararası sempozyumun da düzenlendiği etkinlik kapsamında, “Jansen planlarında başkent kavramı: “Madrid-Berlin-Ankara”, “Jansen ve Anadolu kentleri”, “Jansen ve Atatürk Bulvarı”, “Jansen ile Egli'nin Atatürk Orman Çiftliği planlamasına yaklaşımı”, “Jansen'in Ankara'daki mimarlığı” gibi konular ele alındı. Katılımcıları arasında, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Ali Cengizkan, Dr. Dieter Frick, Prof. Dr. Bernd Nicolai, Doç. Dr. Esra Akcan, Doç. Dr. Katharina Borsi, Prof. Dr. Cana Bilsel gibi isimlerin yer aldığı sempozyum, üniversite öğrencileri ve konuyla ilgili çalışan akademisyenler tarafından büyük ilgi gördü.