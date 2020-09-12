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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki toz fırtınası ilçeyi karanlığa bürüdü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, ilçeyi karanlığa bürüdü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, ilçeyi karanlığa bürüdü.


Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı'nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatlarının kesildiği öğrenildi. Öte yandan, ev ve araçların toz içinde kaldığı, sert rüzgarların estiği görüldü. Olay nedeniyle çok korktuklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda geceyi yaşadık" ifadesini kullandı.

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