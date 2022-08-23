Ankara'nın problemlerini görüştüler

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Doç Dr Asım Balcı, Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) 16. Olağan Genel Kurulu'ndan sonra tekrar Genel Başkan seçilen Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ankara Cumhuriyeti'mizin başkenti, emaneti. Bu emanete sahip çıkmalıyız diyen Balcı, “Burası Cumhuriyet başkenti. Tüm vilayetlerin başkenti. Hep birlikte Ankara'mızın sorunlarını çözmeli ve bu sorunlar konusunda ortak noktada buluşmalıyız. Size de bu noktada Ankaramıza yapmış olduğunuz hizmetler için teşekkür ediyorum. Burada zaman ayırıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Yeni yönetiminizin de Ankaramız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sayın Başkan içimizden biri diyen Yaman, “Başkanımızı ne zaman arasak ulaşıyoruz, başkan içimizden biri. Ankaramıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Ankaralılar Derneği adına teşekkür ediyorum” diye belirtti.