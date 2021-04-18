İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'nın renkli misafirleri: Flamingolar

Akdeniz havzası ülkeleri arasında en fazla Ankara’yı yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden Başkent göletlerindeki yerlerini aldı.

Akdeniz havzası ülkeleri arasında en fazla Ankara'yı yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden Başkent göletlerindeki yerlerini aldı.


Ankara'nın Gölbaşı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde bulunan göletleri göç durağı olarak kullanan flamingolar, Ankara semalarında renkli görüntüler oluşturuyor. Gölbaşı ilçesindeki göletleri mesken tutan renkli kuşlar, fotoğrafçılara görsel malzeme sunuyor. Renkleri ve zarafetleri ile görenleri etkileyen flamingolar, gökyüzünde gruplar halinde süzülerek görsel şölen sunuyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.