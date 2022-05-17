Ankara'nın sağlık turizmi potansiyeli, Amsterdam'da dünyaya tanıtılacak

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ve ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu organizasyonuyla Başkent'in sağlık turizmi potansiyelini dünyaya tanıtmak üzere hayata geçirdiği "Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi" Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı'nda tanıtılacak.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte, Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'da, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi destekleriyle, Go Fair ve ALZ Fuar iş birliğinde, 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek “Amsterdam Health Tourism Expo (Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı)'na katılarak ATO'nun HİSER Projesi'ni tanıtacağı bildirildi.

ATO'nun stant açarak katılacağı fuar, sağlık turizmi acenteleri ve yatırımcıları, sigorta şirketleri, seyahat acentelerinin katılımıyla, yeni destinasyonlar ile yeni tedavilerin tanıtılması açısından sağlık turizmi konusunda önemli bir zemin teşkil ediyor. ATO'nun HİSER Projesi'ni dünyaya açmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden ATO Başkanı Gürsel Baran, Başkent'in sağlık turizmi potansiyelini harekete geçirmek ve geliştirmek için HİSER Projesi'ne başladıklarını belirtti. Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak Anadolumuzun kalbi, Ankara'nın; sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında bir dünya markası olması için çalışıyoruz. Ankara'nın turizmini geliştirerek şehrimize döviz kazandıracağız” dedi.

“Ankara, ilçeleriyle birlikte 22 devlet hastanesi, 11 eğitim ve araştırma hastanesi, 37 özel hastane ile devasa bir tedavi şehri durumunda"

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Baran, “2019 yılında 662 bin yabancı hastayı konuk etmiştik, pandemi yılı olmasına rağmen 2020 yılında bu rakam 1 milyon 200 bini aştı. Yaklaşık iki milyar dolar gelir elde edildi. Biz Ankara'nın 5 yıl içinde tek başına bir milyar dolar gelir elde etmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Ankara'nın, Türkiye'nin en çok sağlık turistinin geldiği ilk beş şehir arasında yer aldığını bildiren Baran, “Ankara, ilçeleriyle birlikte 22 devlet hastanesi, 11 eğitim ve araştırma hastanesi, 37 özel hastane ile devasa bir tedavi şehri durumunda. 22 üniversitemizin 10'unda Tıp Fakültesi var ve çok iyi doktorlar yetiştiriyor. Şehrimizde çok kaliteli sağlık hizmetini, güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağından uygun koşullarla almak mümkün. Bu potansiyeli dünyaya da tanıtmak üzere harekete geçtik. Amsterdam, Avrupalılara ve Avrupa'daki vatandaşlarımıza ulaşmak için iyi bir fuar noktası oldu” diye konuştu.

Fuarda ATO Başkanı Baran'a, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya, Süleyman Ekinci, ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Ali Rıza Koç ile ATO 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Belgin Sağdıç eşlik edecek.