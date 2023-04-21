Ankara'nın saklı doğa harikası: Kurumcu Şelalesi

Ankara'nın saklı doğa harikalarından Kurumcu Şelalesi, dik kayalıkların ve yeşilliklerin arasından yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen suyun görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Kurumcu köyü yakınlarında bulunan Kurumcu Şelalesi, Ankara'nın en yüksek şelalesi olma özelliğini taşıyor. Çam ormanlarıyla kaplı yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelale, doğaseverlerin cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Şelale, kent merkezine yaklaşık 84 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Öte yandan, şelalenin yakınında bulunan Kurumcu Göleti, bölgede kamp yapmak ve serinlemek isteyen vatandaşlar için de görsel şölen sunuyor.

“Şelaleyi ilk fark ettiğimizde çok şaşırdık”

Bölgeye gezmek için gelen Elif Mekanoğlu (22), şelaleyi ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, “Kurumcu Göleti için geldik ve buralarda gezmeye başladık. Gezme esnasında bu şelaleyi keşfettim. Güzel, çok beğendik. Fazla bilinmeyen ve az keşfedilmemiş bir yer o nedenle etrafta çöp yoktu. Gezmek ve görmek isteyen vatandaşlara burayı tavsiye edebilirim. Biz şelaleyi ilk fark ettiğimizde çok şaşırdık, ben hep şelale görmek ve gezmek isteyen birisiyim, gördüğümde de çok sevindim. Soğuk serin suyu ve çok güzel bir görüntüsü var. Bol bol fotoğraf ve video çektik” dedi.

“Böyle bir şelaleyi görmek çok farklı bir duygu”

Şelaleyi, gezi yaptığı esnada tesadüfen gördüğünü söyleyen Kaan Yurtoğlu (31), “Göleti gezmeye gelmiştim akarsu sesi duydum, sesi takip ettiğimde, sesin şelaleden geldiğini fark ettim. Böyle bir şelaleyi görmek çok farklı bir duygu. Buraya gelen insanların çöp poşetleri ile birlikte gelerek çöplerini doğaya bırakmamalarını istiyorum” diye konuştu.