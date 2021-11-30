Ankara'nın Tarihi Sof Kumaşı Kızılcahamam'da yeniden canlanıyor

Ankara Kalkınma Ajansı ve Kızılcahamam Belediyesi arasında imzalanan protokol ile başlatılan, Tezgahtan Hayata Sof Kumaş projesi kapsamında, Kızılcahamam, Ayaş, Çamlıdere ve Güdül ilçelerindeki hanımlar, dokuma tezgâhında tarihi kültürü yeniden canlandıracak.

Tarihi çok eskiye dayanan Ankara Sofu günümüzde maalesef unutulmaya yüz tutmuş bir kumaş. Tarihi kaynaklara göre, Ankara keçisinden elde edilen tiftiğin dokunmasıyla oluşturulan sof kumaşı, özellikle 16. ve 17. yüzyılda altın dönemini yaşadı. Ünü ülke sınırlarını aşan geleneksel kumaş, bu dönemlerde Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edildi. Özünde beyaz olan sof kumaş, doğallığı, güneş ışınlarını yansıtması nedeniyle yazın terletmeyen, kışın üşütmeyen yapısı, kolay buruşmaması ve dayanaklılık özellikleriyle Osmanlı padişahlarının da vazgeçilmezi haline geldi. Sof kumaşlardan dikilmiş içlik, entari, cübbe ve kaftanları kullanan Osmanlı padişahları arasında Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi isimler yer alıyor.