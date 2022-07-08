Ankara'nın yanı başındaki doğa harikası: Sarıçalı Milli Parkı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Sarıçalı Milli Parkı kentin yoğunluğundan bunalanlara değişik fırsatlar sunuyor. Milli Parkı içinde bulunan Uyuzsuyu Şelalesi de ziyaretçilerine her mevsim unutulmayacak bir görsel şölen sunuyor.

Ankara'nın nadir şelalelerinden olan Sarıçalı Milli Parkı içindeki Uyuzsuyu Şelalesi il merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, Nallıhan'ın Karacasu Mahallesi'nde buluyor. Benzersiz özellikleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri kendine hayran bırakan Uyuzsuyu Şelalesi yemyeşil ormanları ve seyir terasıyla yerli - yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor. 50 metre yüksekliğinde ve keyifli bir manzara keyfi sunuyor.

Şifalı olduğu söyleniyor

Nallıhan'ın Karacasu köyünde yer alan şelalenin suyunun halk tarafından şifalı olduğuna inanılıyor. Bölge halkı ise hikayesini ise şöyle anlatıyor:

“Eskiden koyunlarımız uyuz olduğu biz de korkudan ne yapacağımızı bilemezdik gitmediğimiz şifacı kalmazdı. En sonunda çareyi bu suyun altında yıkamakta bulduk. Uyuz olan koyunları buraya getirip su içirirdik ardından yıkadıktan sonra koyunlar iyileşirdi. Şelale meşhur olup herkes tarafından duyulunca buraya Uyuzsuyu Şelalesi denmeye başlandı."

50 metre yükseklikten akıyor

Uyuzsuyu Şelalesi'nin suyu her yıl 21 Mart'ta akmaya başlıyor. 50 metre yükseklikten aşağı dökülen suyun sıcaklığı ise kuruyana kadar 36 derece olarak kalıyor. Ağustos Eylül aylarında da şelale kuruyor.

700 yıllık anıt ağaçlara ev sahipliği yapıyor

Uyuzsuyu Şelalesi bulunduğu coğrafi alan sebebiyle de şelale alanında bulunan pek çok asırlık ağaca ev sahipliği yapıyor. Koruma altına alınmış yaşı 700 yılı geçen anıt ağaçlarının da olduğu bölge bu yönü ile de dikkat çekmekte.

Sarıçalı Milli Parkı

Sarıçalı Milli Parkı ülkemizin 46. Milli Parkı olma özelliğinin yanı sıra 1740 rakıma sahip, 1024 hektar, doğal dokusu, görünümü ve Uyuzsuyu Şelalesi'ni de içine alması ile önemli peyzaj değeri taşımaktadır. Sarıçalı Dağı Milli Parkı, yaban hayvanları bakımından da oldukça zengindir. Endemik bitkilere ev sahipliği yapan Sarıçalı Milli Parkı'nda ayı, yaban domuzu ve yaban hayvanlarının dışında kızılgeyik de yoğun olarak mevcuttur. Ayrıca birçok kuş türüne de ev sahipliği yapmakta.