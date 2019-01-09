İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'nın yanı başındaki peri bacaları beyaza büründü

Kızılcahamam’da yoğun olarak devam eden kar yağışı hayatı her ne kadar zorlaştırsa da ortaya kartpostallık görüntüler çıkmaya devam ediyor.

Kızılcahamam'da yoğun olarak devam eden kar yağışı hayatı her ne kadar zorlaştırsa da ortaya kartpostallık görüntüler çıkmaya devam ediyor. Kızılcahamam'da bulunan Abacı Peri Bacaları da bu alanlardan biri.


Kızılcahamam'da yoğun olarak devam eden kar yağışı hayatı her ne kadar zorlaştırsa da ortaya kartpostallık görüntüler çıkmaya devam ediyor. Kızılcahamam'da bulunan Abacı Peri Bacaları da bu alanlardan biri. Toplamda 5 bin metrekare alanı kaplayan bu oluşumlar, Kızılcahamam Belediyesinin yapmış olduğu rekreasyon alanı ile toplam 9 bin 650 metrekarelik dev bir açık hava müzesi niteliğinde. Kızılcahamam Belediyesinin yapmış olduğu Rekreasyon alanı içerisinde yürüyüş yolları, engelli dostu gezinti yolu, jeolojik oluşumları bütün olarak inceleyebilmek için tasarlanmış 2 adet seyir terası, çocuklu misafirlerin rahat vakit geçirebilmeleri için tasarlanmış çocuk oyun grubu, görsel zenginlik katması için 172,5 metrekarelik alan üzerine tasarlanmış şelaleli yapay gölet, kamelyalar, dinlenme alanları, Jeopark tanıtım panoları ve kafeterya bulunuyor.


Ankara'nın Kapadokya'sı yakıştırması ile anılan Kızılcahamam Abacı Peri Bacalarına D-750 otoyolundan Kargasekmez mevki'inden Çeltikçi-Güdül istikameti yönüne dönerek tabelaları takip etmeleri yeterli. Kızılcahamam Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu tabela sistemi ile Ankara'dan 1 saat gibi bir sürede Çeltikçi/Abacı mahallesinde yer alana peri bacalarına ulaşabilirler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.