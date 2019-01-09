Ankara'nın yanı başındaki peri bacaları beyaza büründü

Kızılcahamam'da yoğun olarak devam eden kar yağışı hayatı her ne kadar zorlaştırsa da ortaya kartpostallık görüntüler çıkmaya devam ediyor. Kızılcahamam'da bulunan Abacı Peri Bacaları da bu alanlardan biri.

Kızılcahamam'da yoğun olarak devam eden kar yağışı hayatı her ne kadar zorlaştırsa da ortaya kartpostallık görüntüler çıkmaya devam ediyor. Kızılcahamam'da bulunan Abacı Peri Bacaları da bu alanlardan biri. Toplamda 5 bin metrekare alanı kaplayan bu oluşumlar, Kızılcahamam Belediyesinin yapmış olduğu rekreasyon alanı ile toplam 9 bin 650 metrekarelik dev bir açık hava müzesi niteliğinde. Kızılcahamam Belediyesinin yapmış olduğu Rekreasyon alanı içerisinde yürüyüş yolları, engelli dostu gezinti yolu, jeolojik oluşumları bütün olarak inceleyebilmek için tasarlanmış 2 adet seyir terası, çocuklu misafirlerin rahat vakit geçirebilmeleri için tasarlanmış çocuk oyun grubu, görsel zenginlik katması için 172,5 metrekarelik alan üzerine tasarlanmış şelaleli yapay gölet, kamelyalar, dinlenme alanları, Jeopark tanıtım panoları ve kafeterya bulunuyor.

Ankara'nın Kapadokya'sı yakıştırması ile anılan Kızılcahamam Abacı Peri Bacalarına D-750 otoyolundan Kargasekmez mevki'inden Çeltikçi-Güdül istikameti yönüne dönerek tabelaları takip etmeleri yeterli. Kızılcahamam Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu tabela sistemi ile Ankara'dan 1 saat gibi bir sürede Çeltikçi/Abacı mahallesinde yer alana peri bacalarına ulaşabilirler.